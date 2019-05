Comerciantes aproveitam manifestação para arrecadar com vendas no centro da capital

Depois de afirmar durante um programa de rádio no início desta semana que não iria sair de casa para apoiar nenhum movimento político nas ruas, o governador do Acre, Gladson Cameli, decidiu rever sua opinião e confirmou, neste sábado, 25, que vai, sim, participar do movimento pró-Bolsonaro que irá ocorrer neste domingo, dia 26, em Rio Branco.

Ao que tudo indica, Cameli decidiu seguir os passos de governadores de outros estados e irá às ruas de Rio Branco manifestar apoio à presidência de Jair Bolsonaro. Gladson não nega que é apoiador do governo Bolsonaro, mas antes disso, havia falado: “não tenho tempo pra apoiar movimento nenhum”. Ele também ressaltou que respeita toda e qualquer atitude de manifestação. “Quem quiser fazer faça, mas tenho muitos problemas para resolver”.

Além de Rio Branco, municípios do interior também confirmaram participação no ato nacional, como Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Brasileia. Na capital, o evento terá concentração a partir das 15 horas, no Palácio Rio Branco. Estão previstos movimentos de apoio ao presidente em cidades de todo o país.