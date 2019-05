Atlético Acreano perde mais uma no Brasileirão da Série C

Além de aliviar os efeitos da burocracia, a ideia do senador é incentivar o aumento da produção agropecuária e investimentos no estado que deverão gerar mais renda e emprego.

A capital acreana sediará um importante debate sobre o Marco Regulatório do Licenciamento Ambiental, na sexta-feira (31/05). A audiência pública foi proposta e aprovada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, a pedido do senador Petecão. O encontro será realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Acre com a presença de diversas entidades e autoridades que discutirão a desburocratização do licenciamento ambiental. Petecão é o relator do Projeto de Lei nº 168/2018, que trata do tema, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

De acordo com o senador, é extremamente importante aprofundar o debate sobre o Marco Regulatório da Licença Ambiental junto à sociedade e setores afetados, uma vez que as regras atuais engessam e aumentam o custo de iniciativas que geram desenvolvimento aos municípios, ao estado e ao país.

O senador destacou que além de agricultores e pecuaristas, a cobrança do licenciamento interfere ainda na realização de obras, como a construção de pontes e ramais.

“Entendo que rever o licenciamento ambiental é de fundamental importância para o país. Nós, que moramos na Amazônia, e as pessoas que conhecem a nossa realidade, sabemos das dificuldades enfrentadas em razão deste tema. É preciso ter coragem para enfrentarmos esse debate e levarmos para frente esse desafio”, disse o senador.