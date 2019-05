Vereadora acusa Prefeitura de Tarauacá de querer demitir e reduzir salário de servidores

Um veículo notificado como roubado desde o ano de 2005 foi localizado pelo 10º Batalhão da Polícia Militar do município de Epitaciolândia nessa sexta-feira (24). A identificação do carro, um modelo Fiat/Siena, ocorreu durante uma fiscalização de rotina da PM na Avenida Santos Dumont, região do Alto Acre.

De acordo com informações da polícia, o veículo estava com emplacamento boliviano e ao verificarem o número do chassi, descobriram que se tratava de um produto de roubo, há cerca de 14 anos. Originalmente, o carro detinha placas DPM 6042, do estado de São Paulo.

O carro apreendido e o homem que o conduzia foram levados para a delegacia do município. Conforme a polícia, o motorista apreendido foi ouvido e pode responder pelo crime de receptação de produto roubado.

Agora, o caso está nas mãos do delegado titular de Epitaciolândia, que tentará localizar o real proprietário do veículo para que tenha seu bem recuperado.