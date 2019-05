PM efetua apreende 20kg de maconha na BR-364, no Vale do Juruá

Homens do 6º Batalhão da Policia Militar realizaram a prisão de um homem que transportava mais de 20kg de maconha em uma motocicleta que trafegava na BR-364, depois do Igarapé Vai Vem, por volta das 14h30min, da tarde desta sexta-feira, 24.

Os militares do policiamento ambiental vem intensificando as abordagens na região e em uma dessas abordagens logrou êxito na prisão do indivíduo conhecido como Cangaceiro, que juntamente com outro indivíduo transportavam a droga. O condutor da moto conseguiu se evadir entrando na mata.

O homem e o material apreendido foram entregues à delegacia de Cruzeiro do Sul.