MPAC obtém condenação de homem que matou estudante para roubar motocicleta

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da 9ª Promotoria Criminal, obteve no dia 17 deste mês, perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Rio Branco, a condenação do acusado de matar uma estudante do Instituto Federal do Acre (Ifac). O latrocínio ocorreu em abril de 2018.

Francisco de Assis Menezes Rodrigues foi condenado a 27 anos, 02 meses e 02 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. O juiz ainda determinou que, por ser reincidente, a progressão só poderá ocorrer após o cumprimento de 3/5 da pena. Na sentença, o juiz também negou ao réu o direito de responder em liberdade.

Sobre o caso

De acordo com a denúncia do MPAC, no dia 2 de abril de 2018, o denunciado, de posse de uma arma de fogo e com o auxílio de um comparsa, ambos em uma motocicleta, abordou a vítima, Emanuela da Silva Souza, enquanto ela trafegava na Rua Benedito Maia, no bairro Vila Ivonete.

Depois de anunciar o assalto e efetuar o roubo da moto, Francisco de Assis atirou nas costas da vítima e fugiu com o comparsa. Após cair por três vezes pilotando a moto roubada, o acusado a abandonou em frente a um supermercado na Avenida Getúlio Vargas e se evadiu do local com o auxílio do comparsa.

O réu foi preso em julho do ano passado e reconhecido por testemunhas que presenciaram a fuga.

Agência de Notícias do MPAC