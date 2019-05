Emprego com carteira assinada cresce no Acre em abril, mostra Ministério da Economia

A economia do Acre abriu 377 novas vagas de emprego formal em abril deste ano. 147 postos a mais que no mesmo período de 2018. O crescimento foi registrado em todo o País naquele mês, fazendo o melhor abril desde 2012.

Mas nada a comemorar: o crescimento é pífio -apenas 0,49% -se comparados as admissões (2.092) com as demissões (1.716) e outras variáveis ocorridas em abril. No acumulado do ano a variação é negativa: -0,86%. Ou seja: apesar do bom desempenho em abril, o emprego formal ainda é desafio para o Governo do Acre.

No País, o Governo Federal comemora: o Brasil registrou a abertura de 129.601 novas vagas de emprego com carteira assinada em abril, resultado de 1.374.628 admissões e 1.245.027 desligamentos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta sexta-feira (24) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.