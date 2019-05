Disparos de arma de fogo foram ouvidos por vizinhos de presídio

Devido a denuncia de ocorrências de fraude no processo seletivo realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, o governador Gladson Cameli decidiu cancelar o andamento do certamente. Agora, o secretário da pasta, Alysson Bestene, afirma que a realização do novo seletivo já deve iniciar em meados do mês de junho deste ano.

De acordo com afirmações do secretário, a abertura do edital está prevista para ocorrer no fim de junho. Agora, para evitar maiores questionamentos, o processo seletivo irá contar com provas objetivas, que estão previstas para ocorrer no final do mês de julho. Segundo Bestene, “a Secretária de Gestão Administrativa (SGA) está cuidando da contratação de um instituto para realização das provas”.

O governo destaca que o novo edital pretende abrir contratação para ao menos 300 profissionais em diversas áreas. No seletivo cancelado, as vagas eram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Rio Branco e outros nove municípios do interior.