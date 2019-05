Conheça a reforma administrativa aprovada na Câmara dos Deputados

O Banco Mundial (BIRD) aprovou na terça-feira, 21, o Plano Operativo encaminhado pelo governo do Acre para análise do banco, referente a iniciativas a serem desenvolvidas no estado em áreas como infraestrutura, meio ambiente, saúde e saneamento.

A informação é da secretária de Estado de Planejamento e Gestão Administrativa, Maria Alice Araújo. Ela explicou que os investimentos abrangem R$ 139 milhões e serão desenvolvidos por meio das seguintes secretarias: Infraestrutura e Desenvolvimento; Indústria, Ciência e Tecnologia; Meio Ambiente; Saúde; Educação; Planejamento e Administração; além do Departamento de Água e Saneamento (Depasa).

“Agora o Estado vai preparar o Termo de Referência para licitação das ações”, disse a secretária. Ela destacou a importância das atividades para o desenvolvimento do Estado e dos respectivos benefícios que estes representam para a população acreana, “desde a melhoria na prestação dos serviços à comunidade até a geração de empregos diretos e indiretos com as obras a serem realizadas”.

Na última segunda-feira, 20, o vice-governador, Major Rocha, acompanhado da secretária Maria Alice, da secretária de Fazenda, Semírames Dias, e do representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França, estiveram na sede do Banco Mundial solicitando meios para agilizar diversos projetos de financiamentos para o Acre. Entre essas iniciativas estavam as ações referentes ao Plano Operativo aprovado na terça-feira.