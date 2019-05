Sindifisco/AC promove Seminário sobre a Reforma da Previdência no fim deste mês

O Sindicato Estadual do Fisco do Acre (Sindifisco/AC) promove no dia 31 deste mês, sexta-feira, o Seminário Reforma da Previdência: Os Impactos para os Trabalhadores Brasileiros. A ação, feita em parceria com diversas outras entidades sindicais, será realizada no Auditório do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae no Acre) das 14h às 18h e debaterá os diversos aspectos do tema. As inscrições estão abertas desde quinta-feira, 23.

Os interessados podem efetuar a matrícula por meio do seguinte endereço eletrônico: https://forms.gle/LobHc8Kvknyit6hR6. Para efetivar a inscrição no dia do seminário, as pessoas que a realizaram pela internet devem levar um quilo de alimento não perecível para o Auditório do Sebrae no Acre, que fica localizado ao lado da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) na Avenida Ceará. Todos os alimentados arrecadados serão doados a uma instituição de assistência.

Leyla Alves, presidente do Sindifisco/AC, pontua que a Reforma da Previdência traz prejuízos como a desconstitucionalização do direito à aposentadoria, regras de transição desproporcionais para servidores públicos, desigualdade para as mulheres, redução do valor do Benefício de Prestação Continuada (BPC), confisco da remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas fora outras grandes perdas. Ela avalia a proposta do Governo Federal como retrocesso.

“O papel do Sindifisco é mostrar à população o que virá de ruim com essa proposta. Faremos isso por meio de audiências públicas, seminários e outros eventos junto a sociedade para explicar também que com esse desmonte proposto temos a ideia da Reforma Tributária Legal, uma resposta a tudo isso. Vamos atuar nas prefeituras e faculdades do estado. Vamos trabalhar muito contra a Reforma da Previdência, que é um mal que prejudica a todos”, destaca a presidente da entidade.

Entre os palestrantes estão o deputado federal José Guimarães (PT-CE), Vilson Romero, auditor fiscal e diretor da Associação Gaúcha dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o ex-diretor do Acreprevidência, José dos Santos, e do presidente do Sinfisco/RS, Celso Malhani. O sindicalista gaúcho é graduado em Ciências Contábeis, Jurídicas e Sociais e pós-graduado em Gestão Fazendária. Ele integra a Diretoria de Aposentados e Pensionistas da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco).

Leyla acrescenta que um estudo da Fenafisco sobre a Previdência será apresentado aos participantes. A intenção é mostrar que o déficit não foi causado pelos trabalhadores. O Seminário Reforma da Previdência: Os Impactos para os Trabalhadores Brasileiros conta com o apoio do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol-AC), Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Sindicato dos Gestores e Técnicos do Acre (GPP&TGP) e do Gabinete do deputado estadual Daniel Zen (PT).