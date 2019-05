Instituto de Ciências Criminais e Uninorte promovem 1º Seminário no Estado

O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) em parceria com o Centro Universitário Uninorte promoveram no dia 23 de maio, em Rio Branco, a primeira edição do Seminário de Ciências Criminais do Acre. Sob o tema “Perspectivas contemporâneas sobre a criminalidade e o encarceramento”, o evento foi realizado no Auditório do Bloco E do Centro Universitário Uninorte/AC e contou com a presença de representantes do Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Secretaria de Polícia Civil, Iapen e demais órgãos do sistema de segurança..

O evento contou também com a presença do Professor Sérgio Salomão Shecaira, Professor Titular da Universidade de São Paulo em regime de dedicação integral à docência e pesquisa. Possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo (1982), Especialização em Direito Público (1987), Mestrado em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (1991), Doutorado em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (1997), Livre-docência em criminologia (2004). ex-chefe do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia. Pós doutorado na Universidade do País Vasco (2012).

Composto por três painéis, o seminário abordou os reflexos do encarceramento em massa, os desafios do controle da criminalidade no Acre e os efeitos do Pacote Anticrime na política criminal brasileira.

O evento inaugura os trabalhos da Coordenação Estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no Acre e do Núcleo de Ciências Criminais do Centro Universitário Uninorte. O Coral da Assembleia Legislativa realizou a abertura do evento com os Hinos Nacional e Acreano.

“Estamos extremamente satisfeitos com a realização do I Seminário de Ciências Criminais do Acre e da criação do Núcleo de Ciências Criminais, pois são ações que estruturam a comunidade acadêmica e científica fomentando o debate de problemática sociais que afetam a coletividade. O alto índice de encarceramento no Acre demonstra que falhamos no processo de educação, emprego e renda, e falhamos novamente na reinserção do apenado após o cumprimento da pena. É urgente o debate do tema.”, afirmou o advogado Willian Pollis Mantovani, que é também docente na Uninorte e que tomou posse como membro do Núcleo de Ciências Criminais.