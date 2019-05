Governo contrata nova balsa e garante transporte no município de Xapuri

Preocupado com a manutenção do serviço que garante a travessia do Rio Acre no município de Xapuri, o governador Gladson Cameli contratou nesta quarta-feira, 22, o serviço de uma nova balsa. A medida deve beneficiar principalmente os moradores do bairro Sibéria. Grande, segura e com capacidade para transportar veículos pesados, a nova balsa vai substituir a antiga embarcação que está sendo revitalizada.

Com pouco mais de 16 mil habitantes, a balsa é atualmente o único meio de transporte que garante a ligação do centro de Xapuri ao Bairro Sibéria e comunidades. Ao todo, aproximadamente 12% dos moradores vivem nessa região mais isolada e precisam do transporte.

Para avaliar a viabilidade técnica do uso do trasporte de veículos naquela região, uma equipe do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) passou o dia realizando testes e preparando o local para embarque e desembarque de veículos.

“Nós tínhamos até hoje uma pequena balsa que foi colocada provisoriamente para assegurar a travessia dos moradores, mas precisávamos de uma que suportasse veículos pesados, então trouxemos uma de Santa Rosa. É a maior já existente na região e por conta disso precisávamos garantir a segurança, preparando o trecho relativamente estreito para a perfeita execução do serviço”, destacou o presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Ytalo Cezar.

Dados coletados por operadores da antiga embarcação do Estado estimam que pelo menos mil pedestres e mais de 500 veículos atravessam o Rio Acre diariamente. “O fluxo aqui é muito grande e essa solução que o governo trouxe vai resolver o problema de travessia até a recuperação da antiga balsa. Nós estávamos passando por um período de perigo. O governador atendeu nosso pedido e está fazendo um ótimo trabalho”, disse o operador Eried Soares.

O serviço do Deracre foi acompanhado de perto por vereadores e deputados do município que também têm colaborado para a manutenção do serviço, com a destinação de emendas. “Desde que a balsa que tínhamos deu problemas, nós estávamos acompanhando em busca de soluções. A travessia não para, temos muitos produtores e moradores que precisam do serviço. O governo tem cumprido seu papel e está aqui prestando contas com a população, botando uma balsa melhor pra rodar”, externou o deputado Estadual Antônio Pedro.

Construção da ponte

No final do mês de março, às vésperas de completar 114 anos de fundação, o governador Gladson Cameli foi até a cidade histórica para dar a notícia sobre a construção da ponte que vai definitivamente resolver os problemas da população xapuriense.

A ponte é um sonho antigo e os moradores estão entusiasmados com a promessa. “Moro aqui há 5 anos e pra gente que trabalha do outro lado, a balsa nos atrasa bastante. Precisamos sair mais cedo de casa e ainda chegamos atrasado. A construção da ponte vai melhorar 100%, não só pra mim, mas pra todo mundo, e tenho fé em Deus que vai dar certo”, disse o trabalhador Fernando Bezerra.