Dia mais frio de 2019 no Acre foi 17 de maio: 17,2 graus é a temperatura mais baixa

Um homem identificado como José Luiz dos Santos, de 29 anos, foi ferido com um tiro durante um assalto na noite desta quinta-feira (23). O crime aconteceu na avenida Getúlio Vargas, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a vítima estava com sua motocicleta em uma lanchonete, quando um casal não identificado se aproximou em outra moto. O homem ficou na moto e a mulher entrou no lanche, quando José já estava saindo a mulher o acompanhou até sua moto com seu comparsa e anunciou o assalto.

O criminoso que estava com a mulher, sacou uma escopeta e efetuou um disparo contra a vítima que o atingiu no braço e no peito. A vítima mesmo ferida ainda conseguiu correr e pedi ajuda. Após ação, a dupla fugiu com a moto de José, uma Factor preta de placa OXP-5176.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características, saíram em ronda na região, mas a dupla não foi encontrada.

O caso sera investigado pela Polícia Civil.