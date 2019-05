Dengue: Saúde de SC trata de pacientes infectados no Acre

Rio Branco possui 12 startups mapeadas pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups). A maioria atua nos setores de educação, varejo e atacado; serviços profissionais, científicos ou técnicos; e recrutamento. Em um ano, uma nova startup surgiu no Estado, segundo atualização do mapa. Alguns exemplos de negócios inovadores locais são Busca Peças, Lance Certo, Nativus Live e Royal Advice. Rio Branco é palco de iniciativas como Negócios na Prática, Papo de Empreendedor, Sebrae Startup Day, Startup Weekend, StartupDay e StartupON Rio Branco. Alguns grupos da região são Amazonia Valley e Aquiri Valley. As instituições de ensino Ifac e Sebrae oferecem incubadoras, enquanto o Sebrae lab Ufac oferece pré-aceleração e mentoria. A FabriQ é uma aceleradora presente em Rio Branco. Junior Santos, Marcelo Macedo e Rodrigo Pires estão entre os investidores.

Grandes empresas acreanas que se relacionam com a comunidade são, por exemplo, a telecom Cruzeirense, o negócio de consertos e peças automotivas Starmotors e os Supermercados Araújo. “Com o objetivo de incentivar e fomentar o desenvolvimento e a criação de empresas digitais no Acre, iniciamos em 2013 várias chamadas para o diálogo entre Academia, Instituições, Governo e Empreendedores, no intuito de criar um compromisso para o desenvolvimento competitivo da região, tendo como propósito, estabelecer ações que resultassem em políticas integradas, com base no fortalecimento das parcerias institucionais públicas e privadas, de modo a consolidar empresas digitais no mercado. Esse modelo deu certo e depois de 5 anos temos vários frutos colhidos no Estado como a criação de infraestrutura de apoio, programas de desenvolvimento de empresas inovadoras, políticas públicas instaladas e o principal que são o crescente número de startups nascentes e operando”, comenta Alex Lima, do Sebrae, no estudo da ABStartup.