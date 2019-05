Comissão vai falar sobre processo de adoção no Acre; evento será na noite de hoje (24)

A Comissão Nacional de Adoção no Acre vai realizar uma roda de conversa nesta sexta-feira, 24, para conscientizar a população de Rio Branco quanto ao processo de adoção. A ação ocorre em alusão a Semana Nacional de Adoção. O bate papo terá entrada gratuita e vai iniciar às 19 horas, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AC).

O encontro tem o objetivo de sanar as dúvidas de quem tem o sonho de adotar um filho. Estarão reunidos juristas, assistência social, advogados e famílias que já adotaram para tratar sobre o assunto. A ideia é juntar um grupo de especialistas para esclarecer dúvidas dos interessados.

A comissão pretende chamar a atenção da sociedade para o ato da adoção, que ainda causa polêmica na sociedade, seja por falta de conhecimento ou preconceitos. Por isso, o encontro também irá abordar, além dos processos jurídicos que envolvem a adoção, as questões sociais e adoção tardia.

Os interessados em participar da roda de conversa não precisam realizar inscrição, basta chegar ao auditório no horário previsto.

