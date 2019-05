Aluno armado invade escola e ameaça atirar

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, enalteceu o trabalho do Exército Brasileiro, cuja instituição ele classificou como “fundamental para a proteção das nossas fronteiras e para o avivamento do patriotismo no país”, durante solenidade que promoveu mais de 500 jovens recrutas a soldados de primeira classe, na noite desta quinta-feira, 23, no 4º Batalhão de Infantaria e Selva, o 4º BIS.

A cerimônia coincide com o aniversário da Infantaria do Exército no país, celebrado nesta sexta-feira, 24, e com o dia do patrono da Guarda da Infantaria da instituição, o brigadeiro Antônio de Sampaio, comemorado na quinta à noite.

Com um sonoro ‘selva!’ antes do seu discurso, sendo correspondido prontamente pela tropa, o governador Gladson Cameli surpreendeu os militares com o gesto, afirmando que “o trabalho conjunto com as nossas forças armadas só proporciona ganhos [ao estado e ao país], que são extremamente importantes para a cidadania”.

“Temos só uma cor que é a cor da Bandeira [do Brasil]. A pátria é a nossa mãe, e olhando no semblante de cada um de vocês, vejo que a missão é árdua, mas é gratificante”, pontuou Gladson Cameli.

Junto ao coronel da reserva Ruiter Collin Duizit [ex-comandante do 4º BIS], o governador depositou flores no busto do brigadeiro Sampaio, em reverência ao patrono da infantaria.

Para o coronel Wellington da Costa Prates, comandante do Batalhão Plácido de Castro, nome que se dá também ao 4º BIS, o término do período de treinamento, quando o soldado recebe a boina e está apto como combatente de selva, é um grande passo para o militar.

“Hoje, marcamos o término de um período básico e que agora começa a fase de qualificação. Mas o que é importante é que o ele estará sempre apoiado pela família. Ela é um dos pilares de nossos homens”, afirmou Prates.

Desfiles de pelotões, salvas de tiro e a entrega da própria boina aos novos soldados por seus familiares foram o ponto alto da festa. Participaram também da cerimônia autoridades oficiais das demais forças militares, do Poder Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público do Estado do Acre.