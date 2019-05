Você sabe como vai aquele seu amigo em dificuldades?

Os dias não estão fáceis aqui e alhures. Vivemos uma crise democrática e sem trocadilhos, por favor. E digo democrática porque atinge a todos. Quem não tem um amigo ou amiga desempregada ou passando dificuldades nos negócios por conta da crise?

Pois é. Todos nós temos. E sabe o que nos diferencia, independente das nossas crises pessoais?

O que nos diferencia é a capacidade que temos de ouvir o outro, de sermos solidários com o outro e, se for preciso, repartirmos o pão nosso de cada dia com o outro.

Por isso, leitor, te convido a refletir um pouco sobre essa questão e, se possível, estender a mão ao amigo em dificuldade.

Gratidão, empatia, sororidade, solidariedade e tantas outras palavras em moda e em voga, não tem valor se não forem colocadas em prática.

Bons dias para vocês!!

Procuradora Geral do Ministério Público do Estado do Acre, Dra. Kátia Rejane é a aniversariante do dia e pela manhã ganhou festa surpresa em seu gabinete. Kátia é uma dessas pessoas que a gente se alegra de conviver pelo jeito simples e coração franco. Parabéns!

Laticínios

Estou quase chorando por ter compromissos no sábado que me impedem de participar de um evento mega especial em Rio Branco: o Workshop de Laticínios Veganos com a culinarista Gabi Costa no Café com Poesia. Mas como amo laticínios veganos, super indico para quem quer conhecer melhor. Você vai se surpreender.

Veganos

Pela importância do evento, vou transcrever aqui as informações: A ideia é apresentar técnicas simples de fermentação para que as pessoas interessadas possam preparar em casa diferentes laticínios veganos e introduzir esses alimentos tão ricos na sua rotina. Receitas de variados leites vegetais, queijos e iogurtes serão ensinadas, demonstradas e degustadas. Uma tarde literalmente gostosa e saudável!

Preço camarada

O preço da inscrição é adaptável ao bolso, variando de R$ 80,00 à R$ 100,00, podendo ser paga em dinheiro, transferência bancária e cartão de crédito. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no link http://bit.ly/workshoplaticiniosveganos

Interessou? Vai lá por mim e depois me conta!!

Manuella Josias é puro charme e glamour sem deixar de ser o que mais importa: amiga para todas as horas!

Arte de ser

Vejam que projeto maravilhoso esse: no mês da Luta Antimanicomial o Arte de Ser tem a honra de apresentar o Show “Sonho Meu Sonho Nosso”, com Verônica Padrão e músicos convidados, participantes do Arte de Ser, usuários da Rede de Atenção Psicossocial e Hospital de Saúde Mental do Acre. O show está marcado para o dia 31 a partir das 16h no Teatrão.

Ivone Lara

O show Arte de Ser cultivado pelos sonhos de todos que dele participam, é uma homenagem à Dona Ivone Lara e não apenas para cantar seus sambas de profunda humanidade. É também um convite ao resgate de vínculos, dando a oportunidade a parentes e a sociedade de assistir a um espetáculo de grande valor artístico, que irá reatar laços até mesmo com seus próprios sonhos e emoções.

Grupo animado de colunistas que participou nesta quarta-feira, (22), da degustação dos novos pratos da Kiskadee Temakeria e Sushi Bar. Grata à Kelly Kley pelo convite, mas infelizmente não pude estar presente!

Café com poesia

Ronaldo Spock é um nome forte para quem gosta do bom rock das antigas no Acre. Participou de várias bandas locais, sendo Radicais Livres a mais conhecida delas. Ronaldo estará nesta sexta-feira, 24, ao lado de Victória Elizabeth e Fábio Cordeiro no Acústico do Café com Poesia, a partir das 19h30.