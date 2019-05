Tio de Ilderlei faz serviço para a prefeitura de Cruzeiro do Sul sem licitação

Rudilei Estrela, candidato derrotado nas últimas eleições para deputado federal, tio do prefeito Ilderlei Cordeiro, executa para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio de Dispensa de Licitação, o serviço de pintura vertical no micro revestimento asfáltico que Ilderlei aplica em mais de 6 Km da cidade. O valor da dispensa de licitação é de R$ 33 mil.

A informação foi confirmada ao ac24horas pelo secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Coronel José Alves, que afirma que a empresa que vencer a licitação, terá que devolver esse valor para e empresa de Rudilei, que segundo o militar, “já tinha os caminhões e resolveu ajudar o tio com o serviço, o que não tem nada demais. Por questão de segurança no trânsito, a pintura tem que ser aplicada sete dias depois do asfalto. Ele fez o serviço e vai ter que receber, mas está tudo amparado por lei”, explica Alves.

Em entrevista na TV Juruá, o secretário afirmou que o fato de o serviço ser feito sem licitação era porque “ pessoas amigas estavam ajudando a prefeitura”. Para o ac24horas, ele citou o tio do prefeito, o ex candidato a deputado federal Rudilei Estrela.

Logo depois da entrevista, feita na sede da secretaria de Transporte e Trânsito, localizada no Polo Moveleiro, o secretário entrou em contato novamente com o ac24horas, por meio de celular, e disse que o prefeito Ilderlei Cordeiro, acabara de lhe explicar que a pintura no novo asfalto não é feita pelo tio dele, e sim, pela CBCN, a ONG ambiental, que aplica o revestimento asfáltico na cidade e faz o gerenciamento dos resíduos sólidos de Cruzeiro do Sul.

Porém, o diretor operacional da ONG CBNC, Igor Neves, negou que a empresa tenha feito, ou faça o referido serviço, se limitando a caiar os meios fios. Ele afirmou ainda que é a secretaria Municipal de Trânsito, que executa a pintura do novo asfalto.