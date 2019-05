Termina hoje prazo para pagar inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2019

Dois homens não identificados foram baleados no início da noite desta quarta-feira (22) na rua Quintino Bocaiúva, próximo a OCA, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações de comerciantes, os dois jovens se encontravam em via pública, quando a dupla em uma motocicleta se aproximou e o garupa efetuou vários tiros. Umas das vítimas foi atingida com um tiro de raspão na perna e o outro ferido com um tiro no ombro. No momento da ação dos criminosos houve muita correia e desespero de pessoas na rua. Os criminosos fugiram do local.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas ao chegar no local, as vítimas feridas já haviam ido embora sem mesmo precisar do atendimento do Samu, que nem chegou a ser acionado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local, procurou pelas vítimas, mas eles não foram encontrados.

“Se realmente foram feridos vamos aguardar eles darem entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou Pronto Socorro. As investigações serão iniciadas”, disse o agente de Polícia Civil.