Primeira-dama elogia princesa britânica por usar tênis feito com látex das florestas acreanas

Um dos assuntos mais comentados na internet do Acre na manhã desta quinta-feira (23), tem sido como votaram os parlamentares acreanos na aprovação do projeto da comissão mista do Congresso, que transferiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para o Ministério da Economia o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), responsável pelo combate a fraudes financeiras e de lavagem de dinheiro.

No Acre apenas a deputada Mara Rocha votou favorável à manutenção do Coaf no Ministério de Moro.