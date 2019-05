Moradores plantam bananeiras para protestar contra buracos no município do Bujari

Com alegria, música e muita dança a prefeita Fernanda Hassem acompanhada do secretário de Cultura, Raimundo Lacerda, participou da retomada das atividades do Forró do Mirante, na terça-feira, 21, na Praça Rafael Mendes.

O objetivo do Forró do Mirante é fortalecer a identidade cultural e oportunizar entretenimento e integração entre as pessoas, e assim melhorar a qualidade vida dos cidadãos.

O secretário de Cultura, Raimundo Lacerda, comentou a importância da retomada das atividades do Forró do Mirante. “Brasileia é uma cidade em que seu povo vive em festa, já está no hino do município. A prefeita Fernanda Hassem desde o início da gestão nos convidou para realizar esse evento para a comunidade, ocupando os espaços com cultura, poesia, danças, teatro e muita alegria”.

A prefeita Fernanda Hassem destaca a alegria de mais essa atração para a cultura municipal.

“Com a chegada do verão nós retomamos as atividades aqui no Mirante, realizando o nosso forró, trazendo alegria. Vendo o público participar, ouvindo os depoimentos dos idosos é motivo de muita alegria e satisfação. Enquanto gestora poder oportunizar esses momentos aqui na praça, atendimentos médicos no Centro do Idoso, com acompanhamento de nutricionista além do lazer é algo que nos deixa muito feliz”.

O Forró no Mirante é uma realização da Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria de Cultura, e já está na sua segunda edição. O projeto teve início em 2017, desde então todas as terças-feiras reúne a comunidade para se divertirem, conversarem, curtir uma boa música e dançar forró.

Participaram também da retomada das atividades do Forró do Mirante os vereadores Edu Queiroz, Jurandir Queiroz e Marquinhos Tiburcio, além de secretários e equipe municipal.

Eldson Júnior – SECOM/PMB