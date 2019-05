Maioria do Supremo Tribunal vota por enquadrar homofobia como crime de racismo

Com a nova friagem prevista, muitos especialistas acreditam que não será maior que as anteriores no Acre. O dia mais frio no Estado em 2019 foi 17 de maio, quando a menor temperatura chegou a 17,2 graus.

“A maior chance dos recordes serem observados é no fim de semana, 25 e 26 de maio, porque nestes dias o centro da massa polar, que é a região mais fria, vai passar sobre o Sul e sobre o Sudeste do Brasil”, diz o portal Clima Tempo.