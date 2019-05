Ilderlei diz que não conhece a cor da tinta da caneta do governador Gladson Cameli

O principal aliado do governador Gladson Cameli no Vale do Juruá, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, ambos do Partido Progressista, disse, na estreia do programa Direto da Redação, com Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira, no ac24horas, que Gladson precisa decidir, governar, comandar e chamar para si a responsabilidade do governo. “Como prefeito de Cruzeiro do Sul ainda não vi a cor da tinta do Gladson”, afirmou, reclamando que já se vão cinco meses de governo e nenhum convênio foi firmado entre prefeitura e Estado.

Durante a entrevista Ilderlei falou de uma provável candidatura à reeleição, da possibilidade de sua irmã, Idelcleide Cordeiro, também ser candidata à prefeita, de como se deu a recuperação de seu prestígio junto à comunidade, da possível saída do Progressista para o Democrata e da tão propalada disputa política com o ex-prefeito Vagner Sales (MDB). Opinou sobre os cinco meses de governo, falou de religião e do apoio ao Novenário Nossa Senhora da Glória, festa católica tradicional da cidade. Ilderlei Cordeiro revelou que veio a Rio Branco para uma reunião do Progressista. “Fui convidado para ser o presidente”. Veja a seguir a entrevista gravada nos novos estúdios do ac24horas.