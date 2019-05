Funcionário morre esmagado por caminhão no Atacadão em Rio Branco

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), que é médico infectologista, participou na quinta-feira (23) de uma reunião com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves, em Brasília, para pedir mais agilidade e empenho no tratamento das mais de 49 meninas acreanas que sofrerem com possíveis reações adversas após terem tomado a vacina contra o HPV. Segundo o parlamentar, o fluxo de tratamento das jovens pelo Ministério da Saúde tem sido pequeno e moroso. Há anos as meninas e todas suas famílias vem sofrendo um drama sem fim. Existe meninas que apresentam até quinze convulsões por dia.

Também no encontro com a ministra, estava presente a médica e pesquisadora da relação da vacina do HPV com esses casos que acontecem no Acre e em outras em partes do mundo, Maria Emília. A médica. desenvolveu uma teoria fisiopatogênica, e apresentou seu estudo que explica essas reações em várias meninas em determinados lugares do Brasil e do mundo à ministra.

Jenilson Leite retorna ao Acre com o compromisso de continuar acompanhando de perto o tratamento dessas meninas. E a ministra se comprometeu a ter um empenho maior com relação ao atendimento de saúde e social das pacientes.

Em 2014, ano em que a vacinação foi incluída na Rede Pública de Saúde estadual, mais de 50 casos surgiram de meninas que tomaram a vacina e apresentam sérios problemas, como convulsão, dentre outros.