Delegado alerta para série de golpes envolvendo a OLX no Acre

Na manhã desta quinta-feira (23), o Delegado Fabrizio Sobreira, coordenador da Delegacia de Polícia Civil da 4° Regional,concedeu uma entrevista a reportagem do ac24horas para alertar a sociedade acreana sobre os perigos dos golpes que vêm ocorrendo nos aplicativos de compra e venda, mas especificamente na OLX.

Fabrizio explicou que 15 pessoas já foram vítimas dessa quadrilha de estelionatário, e que os criminosos são de outros estados e que

o golpe acontece quando eles pegam as fotos de anúncios de vendas e replicam a postagem por um valor mais baixo no mesmo site.

“Lamentavelmente tem sido uma prática reinterada de pessoas mal intencionadas na prática do crime de estelionato. Estes indivíduos estão utilizando de anúncios realizados em redes sociais, assim como o próprio OLX, um canal muito utilizado para a venda produtos, seja usado e novos. Estes indivíduos tem replicado esses anúncios de pessoas de bem com valores abaixo do mercado, e uma vez esses anúncios com valores abaixo do mercado, passam a intermediar a venda do produto devido, para terceiras pessoas que tem interesses em comprar com valor a quem do mercado. Eles são muitos esperto nessa prática, eles dominam tanto a venda quanto a compra, ou seja, eles passam de fato intermediar e pedem que o comprador não fale com o vendedor sobre o valor de bem e vendedor não fale sobre o pagamento do bem com o comprador, alegando que tem uma relação com o comprador de débito do qual realizará o pagamento, isso tudo através da terceira pessoa”, disse Sobreira.

“As pessoas precisam desconfiar de produtos ofertados nesses sites de vendas, o valor a quem do mercado, eu cito um dos últimos episódio ocorrido na data de ontem (22), o valor de bem estava sendo oferecido por 25 mil reais e o estelionatário fez o mesmo anúncio, replicou o anúncio no site de vendas pelo valor de 16 mil reais e passou a intermediar essa venda sobre a justificativa que deveria o valor para o vendedor. Estamos orientando que as pessoas que vão realizar esses negócios de compra e venda, comunique-sem, conversem, vejam o produto, não acreditem em terceiras pessoas intermediando e se tiver a terceira pessoa chame eles ao negócio, traga ao local e uma vez desconfiado da procedência, procure uma delegacia que é local correto e adequado para verificar a origem. Lembrando que os criminosos estão usandos contas de laranjas de terceiras pessoas que estão fora do estado. Então antes de concretizar a compra verifique na agência bancaria aonde está localizada essa agência”, concluiu o Delegado.

A Policia Civil já iniciou as investigações em busca de identificar os criminosos e várias contas bancarias usadas pelos estelionatários já foram bloqueadas.