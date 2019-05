Da bancada do Acre, apenas Mara Rocha votou para manter COAF nas mãos de Sérgio Moro

O município de Sena Madureira é único no estado do Acre a participar de uma pesquisa que investiga a prevalência do Zika Vírus na região. Na noite dessa quarta-feira, 22, a prefeitura de Sena, com apoio da secretaria municipal de saúde, realizou um mutirão no auditório do Instituto Federal do Acre (Ifac) para coletas de sangue que serão utilizadas no estudo.

O projeto contou com a participação de alunos voluntários e professores, que se propuseram a fazer parte da pesquisa. De acordo com o Dr. Alan Areal, médico infectologista e coordenador da pesquisa de prevalência de infecção pelo Zika Vírus, Sena Madureira é uma cidade privilegiada por integrar essa pesquisa. “É um estudo que vai investigar a prevalência ou não do vírus no município. Sabemos do grande malefício que essa doença causa, principalmente em relação à microcefalia”, disse.

Para os profissionais da saúde no município, trata-se de um momento de extrema importância. “Num primeiro momento, chegamos a temer que não seria possível completar essa pesquisa, uma vez que esperávamos uma amostragem de 500 ou até 700 pessoas participando da pesquisa. Mas alcançamos nosso objetivo e, com certeza, esse número será superado”, conta o médico.

O trabalho é realizado pela prefeitura de Sena Madureira com apoio de equipes multiprofissionais das unidades básicas de saúde do município, Fundação Hospitalar, Instituto bioMérieux, da França, alunos e professores do Ifac.