Acidente no Atacadão mata funcionário

O Ministério Público do Estado do Acre publicou um decreto na edição do diário oficial dessa quarta-feira, 22, informando que irá instaurar inquérito para investigar o acidente que vitimou Silvinha da Silva, de 38 anos, ocorrido no último dia 18 de maio. O policial Alan Martins, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), envolvido no acidente, também será investigado pelo órgão.

Para o Ministério Público, é necessário apurar o acidente, pois os fatos precisam ser esclarecidos, já que provocou graves lesões a vitima, inclusive a morte. Conforme publicação, as investigações serão feitas pela Promotoria de Justiça Especializada de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep). O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) irá amparar as investigações.

Segundo informações, Martins provocou o acidente de trânsito que aconteceu na estrada Dias Martins, em Rio Branco. A vítima chegou a ser levada ao Pronto Socorro, mas morreu no dia seguinte.

Caso Cauane

O mesmo militar do Bope é um dos cinco réus cinco no caso da morte de Cauane da Silva, de apenas 11 anos, que faleceu durante uma operação da polícia em 2018, no bairro Preventório. Este processo corre em segredo de Justiça.