Tempo deve ser nublado com pancadas de chuvas isoladas no Acre, diz Sipam

Policiais Militares do 5°Batalhão prenderam no final da tarde desta terça-feira (21), o foragido Leandro do Nascimento Alves, de 25 anos, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na rua Tiradentes, na Vila Caquetá, no km 72 da BR-317, na zona rural de Rio Branco.

A Polícia estava fazendo uma ronda pela vila quando avistou o homem em atitude suspeita em frente de uma casa, foi feito uma abordagem e durante uma revista foi encontrado em posse de Leandro, 21 tabletes de maconha, 20 trouxinhas de cocaína, três trouxinhas maiores e uma espingarda calibre 16 com um cartucho.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o acusado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). Na delegacia foi constatado que o acusado estava foragido por ter cortado a tornozeleira eletrônica.