Senepol acreano é destaque na Rondônia Rural Show

A partir de hoje, 22, até o dia 25 de maio, o Acre estará em uma relevante vitrine do agrobusiness amazônico no Parque de Exposições Vandeci Rack, em Ji-Paraná (400 km ao Sul de Porto Velho) durante a Rondônia Rural Show, considerada um dos maiores eventos agropecuários da região. A representação do Acre tem como atração os 50 bovinos -30 touros e 20 novilhas – de corte da raça Senepol do grupo Taquari, de Rio Branco. “O Senepol Taquari propicia uma pecuária precoce, dócil, rústica, de manejo fácil, com cruzamento industrial a campo, aumentando a lucratividade de sua propriedade rural” é a mensagem que o empreendimento acreano leva a Rondônia.

A abertura oficial do evento será a partir das 8 horas com a presença do governador Marcos Rocha e outras autoridades regionais. A sede do Governo do Estado será na feira durante os dias do evento.