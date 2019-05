Rio Branco perde 7 posições no Ranking Cidades Amigas da Internet, mas se mantém no Top 10

A capital do Acre vem desde 2017 perdendo posições no Ranking das Cidades Amigas da Internet -caiu 7 posições desde então -mas mantém entre as dez mais pontuadas. Com nota 3,6, Rio Branco é a 10ª do ranking em 2019 -mas já esteve em 3º lugar em 2017 e foi para a 6ª colocação no ano seguinte.

A interrupção de políticas voltadas para a expansão da internet e o sucateamento dos equipamentos estão entre os motivos que fazem Rio Branco descer ladeira abaixo no ranking que é visto como importante por cidades grandes, como Porto Alegre, 1ª na escala, que deu chamativo destaque para seu posicionamento.

Divulgado nesta terça-feira (21) o Ranking Cidades Amigas da Internet tem como objetivo identificar, dentre os 100 maiores municípios brasileiros, aqueles que mais estimulam a oferta de serviços de telecomunicações no Brasil, por meio da elaboração de políticas e ações públicas que incentivem e facilitem a instalação de infraestrutura necessária à expansão de serviços de telecom, bem como os municípios que ainda não adotaram as políticas necessárias. Para a composição do ranking são avaliadas as restrições, burocracia, prazo e onerosidade para a implantação de Estações de Rádio Base (ERBs) e Redes (Subterrâneas ou aéreas). O estudo é feito pela consultoria Teleco Inteligência em Telecomunicações.

da