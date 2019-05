Prefeitura de Sena Madureira une secretarias para promover ações em prol do Meio Ambiente

Durante reunião ocorrida na manhã desta quarta-feira, 22, no gabinete da prefeitura de Sena Madureira, secretários de cinco diferentes pastas do município se reuniram para elaborar metas e ações pelo meio ambiente da cidade. O intuito, conforme a prefeitura, é cumprir a lei de resíduos sólidos visando melhorar e qualificar as ações ambientais do município.

Integram esta ação apoiada pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), as secretarias de Meio Ambiente, na gestão de Sirla Diniz, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), com Milton Pinheiro, secretaria de Obras, de Tião Lucena, a secretaria de Controle Interno, encabeçada por Franquilei Dias e a secretaria de Administração e Finanças, com Getulião Saraiva.

Segundo o secretário de administração e finanças, “trata-se de um trabalho voltado a cumprir o que determina a lei ambiental e em obediência ao que determina o Ministério Público”, enfatiza Getulião Saraiva.

Com as medidas a serem tomadas a partir do encontro, a proposta visa prestar um melhor serviço na coleta de lixo e melhorar as condições do lixão do município. “E também dar um melhor destino aos resíduos sólidos em conjunto com as secretarias, visando, ainda, a implementação de políticas educacionais ao meio ambiente”, completa Saraiva.

A ideia é fazer com que outros órgãos possam formar parceria com a prefeitura de Sena Madureira com o objetivo de desenvolver ações e metas pré-estabelecidas relacionadas a questões ambientais.

Segundo Sirla Diniz, serão múltiplas ações desencadeadas com o apoio da prefeitura. “Serão coletas de lixo, limpeza da cidade e muitos outros cuidados que a prefeitura, juntamente com as secretarias, estará trabalhando para manter a cidade limpa e em ordem, prezando pelo bem-estar da população”, afirma.