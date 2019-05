Prefeitura de Mâncio Lima abre 25 vagas em processo seletivo para Educação

O Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) publicou na terça-feira, 21, uma lista com 1.965 mil motoristas autuados por infração no trânsito pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC). Está disponível a lista completa com as placas dos veículos autuados.

Segundo o documento, o condutor ainda pode recorrer. Para isso, deve preencher um formulário de defesa e apresentar cópia do auto de infração, ou da notificação no DOU com a cópia da página que indica a placa do veículo e entregar, em prazo indicado no DOE, na sede do órgão.

Também se faz necessário que o motorista listado apresente documento original e cópias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou outro documento de identificação oficial e do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).