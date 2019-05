Polícia Militar deflagra ação de prevenção contra violência nas comunidades escolares

Inaugurada na gestão do então governador Sebastião Viana, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cidade do Povo prometia o que para muitos moradores de Rio Branco é um sonho, a coleta e o tratamento do esgoto sanitário.

Pois o sonho virou pesadelo. Um próprio servidor do Depasa denuncia de que a ETE está fechada, sem funcionar e todos os funcionários foram remanejados para outros setores.

Tudo começou quando a estação passou a ser alvo de furtos. “Até dezembro funcionava normalmente. A partir de janeiro começaram a roubar os fios, as lâmpadas e depois as bombas de tratamento. Levaram tudo. Aí, a direção do Depasa fechou a unidade e tirou todos os servidores de lá”, afirma o funcionário da autarquia que pediu para não ser identificado.

O servidor faz uma denúncia ainda mais grave. O esgoto está sendo jogado sem tratamento no Rio Acre e a situação tende a piorar com a chegada do verão amazônico. “O esgoto tá sendo jogado in natura no rio, sem nenhum tratamento. Com a chegada do verão vai piorar porque vai começar a entupir. Agora, como tá chovendo, a água bate e vai levando tudo. Parando de chover, a situação vai piorar muito”, afirma.

Depois de saquearem completamente a estação da Cidade do Povo, uma nova ETE começa a sofrer com a ação de ladrões. No último domingo, 20, foi registrado um furto de fios de bombas na ETE São Francisco, que fica localizada no Adalberto Aragão. “A preocupação é que aconteça a mesma coisa que aconteceu na Cidade do Povo. O mais preocupante é que essa ETE faz o tratamento do esgoto de todo o centro de Rio Branco. É a maior estação de Rio Branco. O detalhe é que quando começou a acontecer na Cidade do Povo, a direção não tomou nenhuma providência”, afirma.

Diretor do Depasa desconfia dos próprios servidores

À reportagem do ac24horas, Zenil Chaves, diretor-presidente do Depasa, confirmou que a ETE da Cidade do Povo está desativada e que não há previsão para voltar a funcionar. “Quando pegamos no início da gestão, ela já estava sucateada. Estamos levando nossos caminhões “tatuzão” para fazer a desobstrução do esgoto e tentando resolver essa situação”, diz.

Em relação ao furto na ETE São Francisco, Zenil coloca sob suspeição os próprios funcionários do Depasa. “Nós estamos apurando essa situação. Lá é fechado e não tem como sumir nem um fio se o camarada não pegar a chave. Só quem tem acesso são os funcionários. Fizemos um B.O e recebi uma ligação que denunciou que esses roubos estão acontecendo em virtude de situações entre os próprios funcionários. Estamos apurando, vamos ver quem é o responsável e alguém vai ser punido por isso”, afirma Zenil.

Os fios foram furtados de bombas reservas que não comprometem o funcionamento da ETE São Francisco que opera dentro da normalidade.