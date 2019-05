Em Cruzeiro do Sul, moradores fecham a Estrada do Lixão em protesto contra a prefeitura

Na manhã desta quarta-feira, 22, os moradores da Estrada do Lixão, no Bairro Jardim Santa Helena, fecharam a via com madeira e restos de móveis em protesto contra o abandono por parte da prefeitura de Cruzeiro do Sul. Segundo Francisco Pinho, morador da região além das péssimas condições da via principal do bairro, falta água e agora, além do Lixão da prefeitura, foi instalada uma Unidade de Compostagem da ONG CBCN, que atraiu muitas moscas para o local.

Francisco cita que até o ano passado, a comunidade era abastecida por um poço e a água ficava armazenada em um caixa d’água. Mas a bomba queimou e não foi consertada, nem substituída “e os caminhões pipas que a prefeitura começou a mandar não dão conta de atender todo mundo. Representantes da prefeitura já vieram aqui e garantiram melhorias que não aconteceram. Os moradores aqui do Santa Helena foram trazidas do Telégrafo para cá pelo ex prefeito Vagner Sales, será que por isso o atual prefeito não se importa com a gente?”

O engenheiro florestal Igor Neves, diretor da ONG CBCN, responsável pela gestão dos resíduos sólidos de Cruzeiro do Sul, por meio de contrato com a prefeitura, explica que só são levados para a unidade de compostagem, restos de poda de árvores e de capinagem. Lá só tem resíduo seco, sem chorume, o que não atrai moscas”.

A Assessoria de Imprensa da prefeitura de Cruzeiro do Sul apenas explicou que o técnico responsável pelas obras na cidade, Josinaldo Batista, foi ao local conversar com os moradores.