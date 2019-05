DNIT começa trabalho de recuperação da BR-364 entre os municípios de Feijó e Tarauacá

As Forças Policiais do Estado do Acre apresentaram na manhã desta terça-feira, 21, quatro suspeitos de ter envolvimento direto na execução de um jovem de 23 anos, cuja vítima foi degolada ainda com vida. A ação dos criminosos foi filmada e divulgada através de um aplicativo celular no último sábado (18). Foram presos Arles Kelby de Oliveira Almeida, vulgo “Pepe”, Emerson da Silva Saraiva, conhecido como “Italiano”, Adriana Silveira e M. D. S. P. (menor de idade).

No auditório da Secretaria de Estado de Justiça Segurança Pública (Sejusp), o delegado Cristiano Bastos, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) disse que na noite do crime, a vítima, Raimundo Lacerda do Nascimento, foi atraída por uma mulher até os autores do crime, no bairro Taquari, local em que a vítima foi morta.

Para a polícia, o principal autor do crime é Arles Kelby, que já possui envolvimento em outros crimes. “Já existem outros crimes da mesma natureza praticados por Arles. Ele atrai as vítimas para o local, mantém refém, tortura e mata, age como um psicopata”, conclui o delegado.

Bastos disse, ainda que “os últimos passos de Raimundo Larceda foi numa distribuidora, por volta das 20 horas. Lá, ele pediu um capacete a um amigo e foi ao encontro da mulher e não voltou”, informou o delegado. Ainda de acordo com a autoridade policial, a vítima foi atraída para perto da casa dos autores, uma área de mata as margens do Rio Acre.

“Encontramos o local e tinha muito sangue, mas o corpo não foi encontrado. O Corpo de Bombeiros segue em busca no Rio Acre. Há possibilidade de o corpo de Lacerda ter sido lançado no rio”.

Raimundo Lacerda, de 23 anos, trabalhava como motoboy terceirizado numa empresa que prestava serviço para a prefeitura de Rio Branco e estava afastado devido um acidente. A polícia confirmou que o jovem não possuía envolvimento com organizações criminosas.