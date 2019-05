Apenas 0,61% das multas ambientais de até R$ 100 mil foram quitadas no Acre

Logo após o término do prazo de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nessa segunda-feira, dia 20, o número de inscritos no estado do Acre. Este ano, foram 48.233 mil, quase 10 mil a mais de inscritos se comparado ao ano de 2018, quando ficou com 38.330 mil candidatos.

Conforme os dados, o aumento no número de inscritos corresponde a 25,8% a mais do que no ano anterior. As inscrições em 2019 encerraram na última sexta-feira (17).

As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Pagamento de inscrição

No Acre, mais de 17 mil candidatos ainda precisam pagar a taxa de inscrição no Enem. Aqueles que não conseguiram a isenção de taxa, têm até esta quinta-feira, 23, para pagar a inscrição. O valor é de R$ 85 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e Correios.

Os candidatos que solicitaram a isenção da taxa e finalizaram a inscrição já estão com a participação garantida.