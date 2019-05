Nicolau é discreto e firme nas decisões

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior (Progressista) é um político de poucas palavras, discreto, fala mansa, mas firmes nas decisões. Tem presidido o Poder Legislativo como um verdadeiro magistrado pela posição em que se encontra. Os deputados de oposição Edvaldo Magalhães e Jenilson Leite, ambos do PCdoB; Daniel Zen e Jonas Lima, do PT, reconhecem a imparcialidade de Nicolau na condução dos duros debates na tribuna da Assembleia, com temas explosivos como a criação de CPI’s.

Na ausência do governador Gladson Cameli (Progressista) e do vice-governador major Rocha, Nicolau Junior tem assumido a condução do Estado. Dialoga com os demais poderes, com prefeitos, vereadores, secretários dirigentes de partidos aliados e instituições. Todas as conversas com ele são transparentes e republicanas.

Ainda é cedo para se falar no assunto, mas é certo que será reconduzido à presidência do Poder no tempo certo, juntamente com o 1º secretário da Casa, deputado Luís Gonzaga (PSDB). Estão criando um dos melhores portais de transparência do Estado, saneando as finanças e investindo nos serviços à população. Os dois dão segurança ao jogo da política jogado na arena do parlamento.

Que continuem a melhorar! O parlamento é a pedra angular da democracia.

. Alguns cabos eleitorais que queriam tanto arrancar o PT do poder deveriam estar nas ruas defendendo os ideais democráticos da oposição.

. Ou queriam apenas cargos no governo?

. A reforma administrativa proposta tem correção a ser feita o que é perfeitamente natural dado a nova estrutura administrativa do Estado.

. Para solucionar o problema chama (por parte do governo) o Ribamar, (pela Assembleia Legislativa) a assessora jurídica, advogada Evelena.

. Os dois não são problemas, são soluções!

. Ao saber que a lei complementar da reforma tem que ser modificado o líder da banca, deputado Luís Tchê (PDT), ficou emocionado e arrepiado.

. “Nunca aconteceu no parlamento essa oportunidade, em governos passados voltaria para o Gabinete Civil para ser modificado, teremos uma boa oportunidade de mostrar competência e eficiência”.

. Agora, esse negócio de emoção e arrepio deixa pro jogo do Grêmio com o Inter; tá ficando com o coração fraco, índio velho?!

. Ouvido pela coluna o deputado Edvaldo Magalhães, líder do PC do B, disse que a reforma proposta pelo governo cabe um bom debate.

. Para bom entendedor, meia palavra basta!

. Começa afirmando, por exemplo, que não há necessidade de se criar cargos nas massas falidas do velho Estado do Acre.

. A sessão de hoje na Assembleia promete!

. Nos próximos dias o deputado Fagner Calegário (sem partido) será convidado a compor a base do governo na Assembleia.

. Proposta republicana!

. Bem lembrado, o PDT está em uma campanha de filiação partidária para os jovens que desejam disputar a eleição de vereador ano que vem ou, simplesmente, participar da militância política.

. Os tucanos também estão muito animados!

. Dos partidos nanicos, apenas o Democrata Cristão (antigo PSDC) se organiza para eleger ao menos dois vereadores.

. O PSDC é uma excelente sigla para quem almeja um mandato!

. Se tem uma vereadora que merece continuar no parlamento é a vice-presidente da Câmara, a Lene Petecão (PSD).

. É uma das parlamentares mais atuantes do Acre.

. As mulheres deveriam orgulhar-se dela, exemplo de luta em defesa da sociedade.

. Não sou seu assessor, apenas faço a cobertura jornalística na Câmara para este ac24horas.

. A bem da verdade, no geral, a atual legislatura do Poder Legislativo Municipal é muito boa; fui vereador por dois mandatos dá para avaliar bem.

. A prefeita Socorro Neri (PSB) pode nem tapar os buracos todos da cidade nesse verão, mas que o asfalto é de vergonha, isso é!

. A massa asfáltica utilizada pela Emurb é de excelente qualidade.

. Não chamem o secretário Paulo Wadt para tomar café com bolacha da Miragina no ninho tucano, às 16 horas, como fazem sempre.

. Café, chá da tarde tem que ser com bodó, tapioca ou bolacha da Miragina.

. Bom dia, flor do dia!