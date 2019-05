Linhão de Rio Branco a Cruzeiro do Sul: 655 km e R$ 510 milhões em investimentos

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) publicou o estudo de expansão da transmissão para as regiões de Feijó e Cruzeiro do Sul. O órgão explicou que o estudo foi finalizado no primeiro trimestre de 2019. Estima-se que o programa de obras exigirá investimentos totais da ordem de R$ 510 milhões.

O estudo original foi elaborado em 2011, no entanto foi necessária reavaliação em função da caducidade de concessão do contrato firmado pela transmissora na época do leilão. O plano de obras inclui a implantação de duas novas subestações em 230 kV e novas linhas de transmissão em 230 kV interligando a capital do Acre, Rio Branco a Cruzeiro do Sul e Feijó.

“O novo sistema permitirá uma melhora substancial no atendimento elétrico desses locais e possibilitará o eventual desligamento dos geradores a diesel usados nos municípios, com custo anual de cerca de R$ 380 milhões e elevado o impacto ambiental devido às emissões de gases de efeito estufa”, disse a EPE, em nota. Clique aqui para acessar a íntegra do documento. (Canal Energia)