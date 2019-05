Jéssica Sales beneficia famílias rurais de Sena Madureira com banheiros domiciliares

Um beneficio que vai garantir melhorias na qualidade da saúde, a descontaminação do meio ambiente e promover mais dignidade para produtores rurais. É o que vai acontecer com os investimentos destinados pela Deputada Federal Jéssica Sales (MDB) para a implantação de melhorias sanitárias domiciliares na Comunidade Rural da Boca do Caeté no município de Sena Madureira.

Dezenas de famílias da comunidade serão beneficiadas com o investimento. Sales comemora a liberação de pagamento da 1ª parcela no valor de R$ 144.203,66. O valor total do convênio é de R$ 288.407,32. Recurso proveniente da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA).

Por meio do mandato de Jéssica Sales, famílias de outras comunidades rurais e urbanas do município de Sena Madureira também estão contempladas com a implantação de melhorias sanitárias. Para a parlamentar, a destinação de recursos para esse fim é uma forma de colaborar com a melhoria da saúde pública para a população que ainda não usufrui desse tipo de banheiro domiciliar.

“Duas coisas importantes resultam nesse tipo de aplicação de recurso: zelamos pela saúde e dignidade das pessoas e protegemos o meio ambiente, rios e igarapés da contaminação desenfreada que colabora para a proliferação de doenças. Como parlamentar, fico muito feliz em colaborar para o bem estar de muitas famílias acreanas” Salientou Sales.