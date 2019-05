Homem que quase matou dono de bar porque não obteve fiado vai a julgamento

Boca foi feita para comer, já diz um ditado de gordo…

Sou dessas…

Falou em comida meus olhos brilham.

E nem precisa ser comida gourmetizada.

Gosto de uma boa e tradicionalíssima comida de panela.

Uma das minhas preferidas, sem dúvida, encontro nas pensões do Novo Mercado Velho. Combinei com os amigos Moisés Alencastro e Jane Vasconcelos, uma incursão por lá nesta terça-feira. Comentei com minha mãe dizendo que não iria filar o almoço por lá para ir almoçar no mercado e ela foi logo dizendo:

– Já sei, vai comer bife de fígado!

Bingo!

Não há tempero melhor de bife de fígado – depois do de minha mãe, obviamente, do que o tempero da “Pensão da Mãezinha”. Se você ainda não experimentou, recomendo que experimente. E nem precisa ser o bife de fígado. Por lá tem peixe, galinha caipira, bife e assado de panela entre outras iguais típicas da boa cozinha popular.

Hoje é dia de celebrar a idade nova dessa menina-mulher que amo como se fosse minha. Hoje é dia de Najara Maciel e eu só quero te desejar felicidades e muito mais amor do teu esposo, dos filhos e do neto que está por vir. LoveU minha menina!!!

Bazar

Texto que me foi repassado pela querida amiga Ruth Queiroz: “Moçambique passou por um grande desastre natural com a passagem do ciclone Idai. Pensando nas dificuldades que aquele povo tem enfrentado, eu e mais um grupo de amigos resolvemos organizar esse bazar para abençoar a obra missionária no país, em que toda a renda arrecadada vai ser direcionada em prol disso.”

O Bazar será realizado no dia oito de junho no Casarão. Participe e ajude!

Fonte

Vejo uma foto em grupo de WhatsApp da fonte da sagração do Bispo D. Júlio Matiolli em frente ao Palácio Rio Branco pintada de azul piscina e lembro da infância, quando ela era colorida e cheia de luzes. Pena que a modernidade não a deixou mais bela.

Mirla Miranda, antes de ser diretora de comunicação do Estado é uma produtora de conteúdo de primeira e propagadora do modelo Disney de bons negócios. Sucesso, minha Senhora!

Degustação

O restaurante Kiskadee Temakeria e Sushi Bar realiza nesta quarta-feira, apenas para convidados, degustação de seus pratos mais tradicionais e de algumas novidades que pretende implementar nos próximos dias. Grata pelo convite.

Brasil sabor

O Festival Brasil Sabor já se tornou tradição entre os acreanos e este ano o evento que vai até o dia dois de junho reúne comida boa e com sabor acreano em 16 restaurantes da capital. Participam do Festival os restaurantes La Cave, Pão de Queijo, Natto, Deck Tratoria e Deck Sushi, Jannu’s, Talheres, Point do Pato, Freguesia (Tropical e do Shopping), Jarude, Mata Nativa, Manto Verde, Alecrim, Divino Fogão e Afa Bistrô.

Preferência

Com todo respeito a cardápio dos restaurantes – todos muito bom – mais os maiores elogios são sempre para as criações da querida Socorro Moreira Jorge do Point do Pato. Seus pratos nunca decepcionam e este não é diferente.

Fábio e Fernanda Brandão comemoram esta semana nove anos de uma feliz união. Abençoados que são, espalham benção entre os amigos. Parabéns amigos!