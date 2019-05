Homem é morto dentro da própria casa com tiro na cabeça, no Calafate

A secretária de Comunicação do governo, Silvânia Pinheiro, vai ganhar um fôlego novo com a criação dos novos cargos na estrutura da gestão estadual, caso o projeto seja aprovado na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Ela vai fazer mudanças na sua secretaria para acabar com o marasmo em que anda a comunicação institucional de Gladson Cameli, que está sempre às voltas com esclarecimentos e respostas. Entre as novas medidas, a contratação da publicitária e jornalista Cleide Elizabeth Passos, para a editoria da Agência de Notícias, até então ocupada pelo jornalista Resley Saab. Há reforço também no time de repórteres e de cinegrafistas.

Sobre Saab, que também “cobre” a Assembleia legislativa, há duas versões ainda sem confirmação: que ele se dedicará mais a acompanhar a agenda do governador Gladsom Cameli, em revezamento com Wesley Moraes. Outra versão é de que Resley irá para a Comunicação da secretaria Estadual de Saúde, onde também já atua o jornalista Rutemberg Crispim. Crispim ocupa um alto cargo na direção da Sesacre.

Silvânia tem tentado manter profissionais experientes em sua pasta, mas também abriga afilhados políticos e pessoas com pouca intimidade com a notícia. Outro ponto que poderá melhorar a comunicação do governo é o fato da Secom ter comprado uma novo transmissor para a Rádio Difusora, com intuito de reforçar as estruturas da rádio na capital e interior.