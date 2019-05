Governo diz que 13° salário do serviço público já está reservado: “se eu quisesse pagar amanhã, já pagava”

Para “enterrar” de vez qualquer dúvida com relação ao pagamento em dia dos servidores públicos do estado na gestão Gladson Cameli, o próprio governador afirmou na manhã desta terça-feira, 21, na rádio Aldeia FM, que o 13° salário do funcionalismo público do Acre já está garantido. Cameli ainda brincou dizendo: “se eu quisesse pagar amanhã, eu já pagava”.

Segundo o governador, o 13° salário do serviço público do Acre já está reservado para o pagamento do mês de dezembro de 2019 e apelou: “Nos ajude a governar, porque eu não vim para brincar”. Gladson reafirmou que a política no estado mudou e, agora, a questão não é mais individual, mas sim coletiva.

A fala foi para rebater as especulações que pairavam nas redes sociais apontando que Cameli não pagaria o funcionalismo público em dia. “Fiz o compromisso de não atrasar os salários. O pagamento já está reservado. Isso é para verem que trabalho com responsabilidade”.

Gladson não faz questão de posar com extrema seriedade. Quando menos se espera ele surpreende. Responde o que não lhe é perguntado, brinca, fala sério e descontrai. Ao final, se despediu dos ouvintes imitando o trapalhão Didi Mocó e ironizou a cor do cabelo da porta-voz Mirla Miranda, ao perguntar se era um loiro original oxigenado.