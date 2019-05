Gladson diz que reforma é para viabilizar o Estado e não cabides de emprego para aliados

No apagar das luzes, o governo do Estado encaminhou alteração da Reforma Administrativa que cria 1.350 cargos, 10 cargos de secretário adjunto, 20 diretorias e 32 chefias de departamento. A modificação cria mais dois cargos: um de diretor executivo com salário de R$ 15.800 e outro de coordenador do gabinete do vice-governador com remuneração de R$ 19 mil.

Levantamento feito por ac24horas mostra que a criação dos novos cargos somados com os já existentes, ultrapassaria os 1.680 cargos, contando com os cargos de confiança também da administração indireta. Com isso, somando salários e décimo terceiro, o Estado poderá desembolsar no prazo de 12 meses cerca de R$ 130 milhões somente com o pagamento da folha dos cargos de confiança.