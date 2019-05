Estado não cumpre metas de vacinação contra gripe

Acre é o segundo no ranking de estados que não cumprem metas de vacinação contra gripe e também os tipos graves do vírus da influenza (A H1N1; A H3N2 e influenza B). Os dados são do Ministério da Saúde e foram publicados no mesmo dia em que o governador, Gladson Cameli, supôs a existência na saúde do Acre um cartel para travar o setor em todo o Estado.

A duas semanas do fim da campanha, apenas 63,4% do público-alvo se vacinou contra a gripe em todo o país, um total de 37,7 milhões de pessoas. Ainda restam 21,8 milhões de pessoas que precisam procurar a unidade de saúde mais próxima para se protegerem contra os vírus. A Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza, que teve início no dia 10 de abril, continua até o fim da próxima semana, no dia 31 de maio.

Com 49,7% de cobertura, o Estado precisa atingir mais 40% de vacinação para cumprir a meta de 90%. Para o ac24horas a equipe da saúde do governo informou que a campanha será intensificada na reta final. Apenas os municípios de Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo cumpriram com as metas de vacinação.

Segundo o Ministério da Saúde os estados com maior cobertura até o momento são: Amazonas (93,6%), Amapá (85,5%), Espírito Santo (75,3%), Alagoas (73,4%), Rondônia (72,6%) e Pernambuco (72,2%).

O Acre ganha apenas do Rio de Janeiro (45,8) no ranking dos que não cumpriram com a meta. Depois vem os Estados de São Paulo (57,0%), Roraima (57,4%) e Pará (59,2%). Em todo o país, a campanha permanece com uma estrutura formada por cerca de 41,8 mil postos de vacinação e com a participação de aproximadamente 196,5 mil pessoas.