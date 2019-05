Equipes do Banco KFW, da Alemanha se reúne com o setor de Turismo no Acre

A proposta de resgatar a credibilidade financeira do Acre, sugerida pela gestão do governador Gladson Cameli, tem se mantido em diversas reuniões com entidades estrangeiras. Na manhã desta terça-feira, 21, a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Estado se reuniu com representantes do banco alemão KFW e do governo britânico a fim de estreitar relações que fomentem o turismo no estado.

Segundo Eliane Sinhasique, da secretaria de Turismo, a ideia é promover o turismo de base comunitária e indígena. “Além disso, promover treinamento e capacitação para as comunidades tradicionais usarem os produtos madeireiros e florestais para o artesanato de alto valor agregado”, afirma.

De acordo com o governador, representantes dos bancos estão em solo acreano para “propor projetos para o ecoturismo e, assim, gerar emprego e renda”. De acordo com Sinhasique, a relação entre o Acre e bancos se dará na aquisição de recursos financeiros a fundo perdido pelo não desmatamento e preservação ambiental.

“Essa relação já se concretizou! Desde 2010 o Acre vem recebendo recursos pela preservação da Floresta e está numa segunda fase do Programa, ajustando algumas ações para uma nova etapa do Programa”, disse a secretária.

Agora, o governo do Acre está propondo ajustes alinhados às prioridades e estratégias do programa com base na gestão de Gladson Cameli.