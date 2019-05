Diretor do Huerb mente ao acusar jornalista do ac24horas de má-fé e distorção de fatos

O trabalho de pastores no Acre para salvar lideranças de facções virou manchete do jornal de maior circulação de Washington, um dos 50 estados dos Estados Unidos localizado nos chamados estados do Pacífico. Mais de 500 teriam deixado o poder das facções em nome de Jesus.

Escrita pela jornalista brasileira Marina Lopes, a reportagem retrata um vídeo postado nas redes sociais onde o Pastor Arnaldo Barros gravou depoimentos de líderes de facções criminosas no Acre que asseguram ter sido salvos depois que entraram no Cristianismo.

“Líderes de gangues dizem que a única maneira de deixar o negócio vivo é se converter ao cristianismo. Então Barros, um tele-evangelista popular aqui no oeste do Brasil, comemora a adoção por um membro de gangue dos antigos artigos de fé usando as mais modernas ferramentas: ele grava a conversão em seu smartphone e publica os vídeos no YouTube, Facebook e WhatsApp” diz um dos trechos destacados no jornal.

Um dos depoimentos gravados pelo apresentador e pastor Arnaldo Barros para o The Washington Post, publicado no YouTube legendado em

Inglês, Viera, se declara ex-líder de facção e afirma que “Deus vem em primeiro lugar, acima de tudo”. Na retranca utilizada pela jornalista, e afirma que “líderes de guanges e policiais dizem que funciona”. O jornal retrata uma das regras do Comando Vermelho instalado na capital, Rio Branco, que assegura vida para quem se converter a uma Igreja.

Viera, segundo a reportagem, se converteu no momento em que tiros se aproximavam de sua residência. Ele teria feito uma ligação para o pastor Arnaldo Barros e exclamado: “eu quero me converter!”

A matéria foi publicada na imprensa americana na última sexta-feira (17) momento em que uma equipe do governo e deputados da Assembleia Legislativa do Acre, liderados pelo vice-governador Major Rocha, buscavam, em Rondônia, um modelo de segurança para ajudar a continuar baixando os índices de criminalidade no Estado.

Em 2018, na gestão do ex-governador Sebastião Viana o Acre foi considerado o segundo do ranking de violência no país, registrando

530 assassinatos. Rio Branco, a capital, foi considerada a mais violenta do Brasil, com maior taxa de latrocínio, com 3,7 mortos para cada 100 mil habitantes.

Em entrevista exclusiva ao ac24horas, o secretário de segurança pública, Cel. Paulo César, relatou dados que começam a devolver a sensação de segurança, principalmente em Rio Branco, onde, nos primeiros 17 dias de maio, registrou queda de 64% no número de homicídios. Em todo o Estado, no mesmo período, a redução já atinge 60%.

Videos que mostram o trabalho social do pastor Arnaldo Barros, após a publicação no jornal americano passaram a viralizar nas redes sociais. Um deles já tem mais de 7 mil acessos. O conteúdo mostra um jovem que se identifica com o nome de Israel, no Bairro Mocinha Magalhães que pertencia a facção Ifara.

“Eu quero o exército de Deus” diz um dos ex-faccionados

No vídeo, Israel diz que seu apelido na facção era Imperador e a senha de número 1162. “Quero pedir desculpa aos meus irmãos da

caminhada, mas eu quero entregar minha blusa nesse vídeo aqui, quero mudar minha vida, quero seguir o caminho de Deus, de verdade mesmo meus irmãos (…)”, relata Israel.

Veja o vídeo:

Mais de 500 jovens já se desligaram das facções e aceitaram o evangelho

O Pastor Arnaldo Barros foi localizado por nossa reportagem ontem à noite quando ministrava o Evangelho, na Igreja Geração Eleita. Ele informou que há sete anos, quando começou esse trabalho de resgate ninguém acreditava que seria possível resgatar um jovem de dentro de uma facção.

“Hoje eu fui eleito como referência entre as famílias e sempre somos chamados para salvar uma vida. Mais de 500 já se converteram e estão espalhados frequentando cultos em vários bairros da capital” relatou Barros.

Ainda de acordo o pastor, alguns em situação mais grave de dependência são tratados em uma Casa de Recuperação mantida pelos irmãos evangélicos. Apresentador de um programa matinal do SBT, o reverendo afirma que doutrina jovens de todas as facções.

Bonde dos 13, Comando Vermelho e Ifara respeitam a regra

Um advogado procurado pelo ac24horas que defende causas de faccionados mantidos em carcere privado, confirmou o que o pastor Barros revelou. “A regra para não morrer é se converter, aceitar o evangelho e frequentar de verdade uma Igreja”, disse o defensor que pediu para não ter seu nome revelado.