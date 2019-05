Coronel Ulysses convoca militância para apoiar Bolsonaro

Principal apoiador de Jair Bolsonaro no Acre, o coronel Ulysses estava calado sobre as manifestações do próximo domingo.

Estava, porque no início da manhã desta terça-feira (21), usou sua página no Facebook para afirmar que estará presente nas manifestações no Acre e fez questão de destacar que é aliado raiz, de primeira hora, ao contrário de muito dos seus aliados locais.

“Não é de hoje que apoio o Presidente. A primeira dessas fotos foi tirada em 2015 quando todos o tratavam como chacota. Sempre acreditei, lutei e investi nesse projeto. De lá até hoje temos caminhado juntos para mudar o Brasil de verdade. Dia 26 eu estarei na rua tbm em apoio a reforma da previdência, reforma administrativa, reforma tributária e combate à corrupção. Dá pra fazer. O Brasil pode ser melhor!”, afirma o coronel em sua postagem.