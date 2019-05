Confira os novos voos lançados pela Gol para ter direito a redução de impostos

A Gol terá novos voos no estado de São Paulo para 10 destinos nas regiões Sul, Norte e Nordeste do país. As novas operações iniciam a partir da primeira semana de agosto e estarão concentradas no aeroporto internacional de Guarulhos.

Ao todo, semanalmente, a Gol Linhas Aéreas terá um aumento 32 decolagens neste terminal. Com a expansão, a Gol chega a um total de 115 novas decolagens semanais no estado. Os novos voos da Gol são para atender projeto do Governo de São Paulo de reduzir de 25% pára 12% a alíquota do ICMS para a empresa aérea que ampliar a malha aérea no estado.

Os novos voos da Gol serão para as cidades de Fortaleza, Recife, Salvador, Maceió, Petrolina, Juazeiro do Norte, Porto Alegre, Manaus, Aracaju e Foz do Iguaçu. As passagens dos novos voos já estão sendo vendidas no site da companhia.

No Acre a Gol começa a oferecer em junho voos diurnos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul. Também a partir de junho a Gol terá três voos por semana e sem escala de Rio Branco para Manaus. Entre as companhias aéreas que operam no estado. A Gol é a que oferece maios número de voos.