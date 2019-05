Chamaram o Ribamar!

Uma das novidades do novo governo é a presença constante do secretário do Gabinete Civil, Ribamar Trindade na Assembleia Legislativa. Na entrega da LDO e da Reforma Política, Trindade acompanhou o governador em exercício, major Rocha (PSDB). Ontem, ao lado do líder do governo, Luís Tchê, conduziu todo o time da base do governo para votar a reforma fazendo cumprir o que foi acordado na reunião entre o governador e seus aliados.

O comparecimento dele foi justificado por Luís Tchê afirmando que Ribamar estava ali para dirimir as dúvidas da base do governo e da oposição sobre o número real de cargos na lei complementar a ser votada. Porém, para quem acompanha a política a muito tempo sabe que uma canetada do chefe do Gabinete Civil faz um bom estrago nos aliados infiéis. Deputado próximo a ele comentou com a coluna que, “o Ribamar fala com a gente olhando no olho, não gosta de dança de rato nem sapateado de catita, muito menos de político pau de dois bicos”. Se algum deputado da base pensou em quebrar a palavra empenhada na reunião, a presença do Trindade o desestimulou.