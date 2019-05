Céu nublado e pancadas de chuvas em todo o Acre estão previstas para hoje (21)

Conforme dados meteorológicos do Sistema de Proteção da Amazônia, esta terça-feira, 21, deve ser de céu nublado, oscilando para parcialmente nublado em todo o Acre.

Ainda há previsão de pancadas de chuvas com trovoadas em áreas isoladas do estado. Em Rio Branco, as temperaturas variam entre mínima de 22°C e máxima de 29°C.