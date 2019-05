Caixa Econômica Federal começa a chamar candidatos aprovados no concurso público de 2014

O gasto com a folha de pagamento do Estado do Acre saiu de R$ 317.500.339,75 em janeiro para R$ 360.314.188,62 no mês seguinte, segundo os dados publicados no Portal do Cidadão, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A evolução parece contrariar o cenário de cortes e contingenciamentos mas o ac24horas encaminhou o gráfico do TCE para a secretária de Fazenda, Semirâmes Plácido, que lembrou a contratação de profissionais para a educação e a inclusão do déficit previdenciário na folha como infladores da folha. “O Estado incluiu o déficit previdenciário de forma correta, e começou a contratação de professores”, disse a secretária.

Receita e despesa em geral subiram no período mas o segundo foi um pouco maior que o primeiro. Além disso, no período, o custo por habitante da dívida pública do Acre: cada acreano pagou R$45,88 em amortização e R$37,52 em juros e encargos da dívida.

A análise da capacidade de pagamento divulgada recentemente pela Secretaria de Tesouro Nacional mostra que o Acre tem duas notas B das três variáveis que compõem a Capacidade de Pagamento dos Estados (Capag). Com apenas uma nota A, resulta em nota final B, o que rotula o Estado como ente enfrentando dificuldades para honrar dívidas com a União. O Governo do Estado já respondeu a essa questão, responsabilizando a gestão anterior pela insuficiência creditiva.

A Capag apura a situação fiscal dos Estados (e Distrito Federal) que querem contrair novos empréstimos com garantia da União.